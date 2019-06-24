Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати єпархією
Синод ПЦУ залишив почесного патріарха Філарета у складі церкви, але заборонив йому керувати єпархією. Цим рішенням ПЦУ підпорядкувала собі усі церкви.
За результатами засідання Синоду, який розглянув “відновлення” Філаретом Київського патріархату, вирішено позбавити його права керувати церквою.
– Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату ПЦУ, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією, — говориться в повідомленні.
Ухвалено рішення підпорядкувати митрополиту Київському і всієї України всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня перебували у складі УПЦ КП, і згідно рішенням Помісного собору, УПЦ КП та Об’єднавчого собору є у складі ПЦУ.
Нагадаємо, патріарх Філарет зібрав так званий Помісний соборзаради відновлення УПЦ Київського патріархату.