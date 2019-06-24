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Факти / Україна / Суспільство

Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати єпархією

Синод ПЦУ залишив почесного патріарха Філарета у складі церкви, але заборонив йому керувати єпархією. Цим рішенням ПЦУ підпорядкувала собі усі церкви.

Патріарх Філарет

За результатами засідання Синоду, який розглянув “відновлення” Філаретом Київського патріархату, вирішено позбавити його права керувати церквою.

– Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату ПЦУ, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією, — говориться в повідомленні.

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Ухвалено рішення підпорядкувати митрополиту Київському і всієї України всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня перебували у складі УПЦ КП, і згідно рішенням Помісного собору, УПЦ КП та Об’єднавчого собору є у складі ПЦУ.

Нагадаємо, патріарх Філарет зібрав так званий Помісний собор заради відновлення УПЦ Київського патріархату.

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