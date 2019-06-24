Синод ПЦУ залишив почесного патріарха Філарета у складі церкви, але заборонив йому керувати єпархією. Цим рішенням ПЦУ підпорядкувала собі усі церкви.

За результатами засідання Синоду, який розглянув “відновлення” Філаретом Київського патріархату, вирішено позбавити його права керувати церквою.

– Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату ПЦУ, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією, — говориться в повідомленні.

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Ухвалено рішення підпорядкувати митрополиту Київському і всієї України всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня перебували у складі УПЦ КП, і згідно рішенням Помісного собору, УПЦ КП та Об’єднавчого собору є у складі ПЦУ.

Нагадаємо, патріарх Філарет зібрав так званий Помісний собор заради відновлення УПЦ Київського патріархату.