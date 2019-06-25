С 1 октября 2019 года в Украине нельзя будет рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек.

С 1 октября 2019 года в Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек не будут принимать для расчета за товары и услуги, а НБУ начнет изымать их из обращения.

В течение трех лет у украинцев будет возможность обменять соответствующие монеты.

До 30 сентября 2020 года указанные монеты можно обменять во всех отделениях украинских банков, а до 30 сентября 2022 года – в НБУ и уполномоченных банках.

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Кроме того, Нацбанк начнет изымать из обращения монеты номиналом 25 копеек, но ими можно будет расплачиваться.

В НБУ напомнили, что для облегчения расчетов наличными сумму к оплате могут округлять до такой, которая кратна 10 копейкам.

К слову, 25 октября 2019 года Национальный банк Украины введет в обращение банкноту номиналом 1000 грн.