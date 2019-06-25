PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Когда в Украине запретят платить монетами 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября 2019 года в Украине нельзя будет рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Українські монети

С 1 октября 2019 года в Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек не будут принимать для расчета за товары и услуги, а НБУ начнет изымать их из обращения.

В течение трех лет у украинцев будет возможность обменять соответствующие монеты.

До 30 сентября 2020 года указанные монеты можно обменять во всех отделениях украинских банков, а до 30 сентября 2022 года – в НБУ и уполномоченных банках.

Читайте: Электронная гривна: как пользоваться и что будет с наличными

Кроме того, Нацбанк начнет изымать из обращения монеты номиналом 25 копеек, но ими можно будет расплачиваться.

В НБУ напомнили, что для облегчения расчетов наличными сумму к оплате могут округлять до такой, которая кратна 10 копейкам.

К слову, 25 октября 2019 года Национальный банк Украины введет в обращение банкноту номиналом 1000 грн.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка