З 1 жовтня 2019 року в Україні не можна буде розраховуватися монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок.

З 1 жовтня 2019 року в Україні монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматимуть для розрахунку за товари і послуги, а НБУ почне вилучати їх з обігу.

Впродовж наступних трьох років в українців буде можливість обміняти відповідні монети.

До 30 вересня 2020 року зазначені монети можна обміняти в усіх відділеннях українських банків, а до 30 вересня 2022 року – в НБУ та уповноважених банках.

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Крім того, Нацбанк почне вилучати з обігу монети номіналом 25 копійок, але ними можна буде розраховуватися.

В НБУ нагадали, що для полегшення розрахунків готівкою суму до оплати можуть заокруглювати до такої, що кратна 10 копійкам.

До слова, 25 жовтня 2019 року Національний банк України введе в обіг банкноту номіналом 1000 грн.