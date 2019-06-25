В Украине с 25 октября появится банкнота номиналом 1000 гривен, а с 1 октября выйдут из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек.

Купюра нового номинала в 1000 гривен будет введена в оборот Национальным банком Украины с 25 октября 2019 года.

Регулятор объясняет такую необходимость ростом уровня доходов и цен в Украине. В НБУ подчеркивают, что граждане уже фактически не используют монеты мелких номиналов.













НБУ вводит в оборот купюру номиналом 1000 гривен / 3 фотографии

При этом Нацбанк напомнил, что уже 13 лет не вводил новый номинал. Последний раз в Украине появилась банкнота нового номинала в 500 гривен в 2006 году.

Также сообщается, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине.

В ближайших планах Нацбанка – завершить этот номинальный ряд усовершенствованными банкнотами номиналом 50 и 200 гривен.

Читайте: Украина разместила еврооблигации на €1 млрд

Как сообщалось, НБУ завершил пилотный проект по введению в оборот электронной гривны.