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Факты / Украина

КСУ признал неконституционной норму об аресте подозреваемых в терроризме

Конституционный суд Украины признал неконституционной норму Уголовно-процессуального кодекса относительно применения ареста к лицам, подозреваемым в терроризме и госизмене.

КСУ

КСУ принял решение по делу по конституционным жалобам нескольких граждан, в частности, народного депутата Надежды Савченко и экс-главы Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, относительно положения ч. 5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса, признав его незаконным.

В решении отмечается, что положение этой статьи УПК допускает применение меры пресечения в виде содержания под стражей на основании чисто формального судебного решения, что нарушает принцип верховенства права.

– Содержание под стражей является самой суворой среди всех мер пресечения, предусмотренных Кодексом, и является “исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер не сможет предотвратить риски, предусмотренные статьей 177 настоящего Кодекса”, – считают в КСУ.

Напомним, нардепа Надежду Савченко обвиняли в попытке свержения конституционного строя и подготовке теракта – 16 апреля ее выпустили из-под стражи.

А экс-главу Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука подозревали в госизмене – 10 июня его освободил из-под стражи Киевский апелляционный суд.

Источник: КСУ

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