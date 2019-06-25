Конституційний суд України визнав неконституційною норму Кримінального процесуального кодексу щодо застосування арешту до осіб, які підозрюються у тероризмі та держзраді.

КСУ ухвалив рішення у справі за конституційними скаргами кількох громадян, зокрема, народного депутата Надії Савченко та екс-глави Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, щодо положення ч. 5 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу, визнавши його незаконним.

У рішенні наголошується, що положення цієї статті КПК допускає застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на підставі чисто формального судового рішення, що порушує принцип верховенства права.

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– Тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом серед усіх запобіжних заходів, передбачених Кодексом та є “винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу”, – вважають в КСУ.

Нагадаємо, нардепа Надію Савченко звинувачували у спробі повалення конституційного ладу та підготовці теракту – 16 квітня її звільнили з-під варти.

А екс-главу Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука підозрювали у держзраді – 10 червня його звільнив з-під варти Київський апеляційний суд.

Джерело: КСУ