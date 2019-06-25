В МИД Украины считают, что возвращение России в ПАСЕ является недопустимой уступкой государству, которое с 2014 года грубо нарушает принципы и нормы международного права.

Министерство иностранных дел считает возвращение России в ПАСЕ свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации.

Кроме того, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации.

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В МИД также добавили, что ПАСЕ потеряла свой авторитет, поэтому больше не может играть роль, которой ее наделили основатели.

Напомним, ранее в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, регламентирующую возвращение РФ к работе в Ассамблее и изменение санкционного режима.