У МЗС України вважають, що повернення Росії до ПАРЄ є неприпустимою поступкою державі, яка з 2014 року грубо порушує принципи і норми міжнародного права.

Міністерство закордонних справ вважає повернення Росії в ПАРЄ свідченням відходу від задекларованих стандартів, принципів та цінностей Ради Європи внаслідок тиску й фінансового шантажу з боку Російської Федерації.

Крім того, Асамблея значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці та здатність ефективно захищати верховенство права, права людини та демократію в усіх державах-членах Ради Європи, зокрема в Російській Федерації.

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У МЗС також додали, що ПАРЄ втратила свій авторитет, тому більше не може відігравати роль, якою її наділили засновники.

Нагадаємо, раніше у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує повернення РФ до роботи в Асамблеї та зміни санкційного режиму.