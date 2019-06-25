PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Повернення РФ в ПАРЄ може призвести до скасування санкцій ЄС – Геращенко

Повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи може привести до полегшення у грудні або скасування санкцій ЄС проти РФ.

Ірина Геращенко

У кулуарах ПАРЄ ходить привид реваншу, зазначила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Якщо зараз буде проголосована ця резолюція, я можу прогнозувати, що вже в грудні Європейський Союз також піде або на полегшення або на скасування санкцій проти Російської Федерації, – зауважила вона телефоном зі Страсбурга.

Читайте: Причепилася, як гнойова муха: Геращенко про пропагандистку Скабєєву у ПАРЄ

За словами Геращенко, зараз у ПАРЄ йде дискусія про те, що нібито Асамблея не повинна вирішувати питання безпеки та суперечки між державами.

– Головне, щоб Росія оплатила членські внески. Демократія програє грошам, – додала Геращенко.

Тим часом Володимир Гройсман переконаний, що повернення Росії в ПАРЄ загрожує самій Асамблеї. За його словами, в разі такого рішення, з боку України підуть жорсткі рішення щодо ПАРЄ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Повернення РФ у ПАРЄ загрожує Асамблеї – Гройсман
Причепилася, як гнойова муха: Геращенко про пропагандистку Скабєєву у ПАРЄ
ПАРЄ відмовилася провести дебати щодо MH17 і покарати РФ за несплату внесків
РФ можуть повернути до ПАРЄ: у Страсбурзі відкривається сесія асамблеї
Борг у €75 млн: чим загрожує РФ несплата внесків до Ради Європи
Затвердили делегацію: РФ планує повернутися до ПАРЄ
Підстав немає – Зеленський про повернення Росії у ПАРЄ
У ПАРЄ ухвалили скандальний проект резолюції щодо Росії
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка