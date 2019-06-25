Повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи може привести до полегшення у грудні або скасування санкцій ЄС проти РФ.

У кулуарах ПАРЄ ходить привид реваншу, зазначила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Якщо зараз буде проголосована ця резолюція, я можу прогнозувати, що вже в грудні Європейський Союз також піде або на полегшення або на скасування санкцій проти Російської Федерації, – зауважила вона телефоном зі Страсбурга.

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За словами Геращенко, зараз у ПАРЄ йде дискусія про те, що нібито Асамблея не повинна вирішувати питання безпеки та суперечки між державами.

– Головне, щоб Росія оплатила членські внески. Демократія програє грошам, – додала Геращенко.

Тим часом Володимир Гройсман переконаний, що повернення Росії в ПАРЄ загрожує самій Асамблеї. За його словами, в разі такого рішення, з боку України підуть жорсткі рішення щодо ПАРЄ.