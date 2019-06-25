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Факты / Украина

Россия подала заявку на возобновление полномочий в ПАСЕ

После принятия ПАСЕ резолюции об изменении санкционного режима Россия подала заявку на возобновление полномочий в Парламентской ассамблее.

Россия подала заявку на возобновление полномочий в ПАСЕ

Российская делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы подаст заявку на подтверждение полномочий.

ЧитайтеВозвращение РФ в ПАСЕ может привести к отмене санкций ЕС – Геращенко

– Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие, – заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Напомним, в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращении РФ к работе в Ассамблее.

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