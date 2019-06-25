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Факти / Україна

Росія подасть заявку на підтвердження повноважень у ПАРЄ

Після ухвалення ПАРЄ резолюції про зміну режиму санкції, Росія має намір подати заявку на відновлення повноважень у ПАРЄ.

Росія подасть заявку на підтвердження повноважень у ПАРЄ

Російська делегація Парламентської асамблеї Ради Європи подасть заявку на підтвердження повноважень.

Читайте: Повернення РФ в ПАРЄ може призвести до скасування санкцій ЄС – Геращенко

– Ми подаємо заявку на підтвердження своїх повноважень, – заявив глава російської делегації, віце-спікер Держдуми Петро Толстой.

Нагадаємо, ПАРЄ проголосувала за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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