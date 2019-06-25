Франция и Германия – локомотивы ЕС и участники Нормандского формата. Поэтому первые двусторонние визиты Зеленского в качестве президента естественно начались из Парижа и Берлина.

Главной темой конечно стал Донбасс. Макрону и Меркель важно было услышать из первых уст о внешнеполитических векторах нового Президента. Ведь у многих были опасения, что Зеленский может начать заигрывать с Кремлем. Но, оказалось, что Киев движется в обычном фарватере.

Смотрите видео: до Берлин через Париж. Какие сигналы отправили друг другу Зеленский, Макрон и Меркель.

Последний раз Нормандская четверка собиралась в 2016 году. С тех пор у двух стран-участниц изменились лидеры, а бои продолжаются. Во время пресс-конференции Макрон с французской элегантностью намекнул, что основой для новой встречи на уровне глав государств должны стать двусторонние шаги Киева и Москвы.

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Но эти шаги должны состояться под аккомпанемент минских договоренностей, первым пунктом которых является прекращение огня. Парировал Зеленский. На исполнении в первую очередь безопасности блока настаивает Киев, взамен Москва требует реализации политической составляющей и прямых переговоров с подконтрольными Кремлю сепаратистами. Реагируя на парижские заявления Зеленского Путин снова запел старую песню о гражданском конфликте на Донбассе.

Но Россия и является прямой стороной конфликта. Вопрос прямых переговоров с сепаратистами едва не превратился в дипломатический скандал во время совместной пресс-конференции украинского и французского президентов.

Президент Зеленский сказал, что это его приоритет мандата – восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые уже начались – заявил Макрон.

Позже французский Президент сказал, что его слова неправильно перевели, и он имел в виду совсем другое.

Оказалось, что это была просто ошибка переводчика. Но на таком уровне подобные огрехи дорого стоят. Ведь прямые переговоры с подконтрольными Кремлю сепаратистами всегда были табу. Как для нас так и для Европы. Однако политологи не исключают, что Макрон нащупывал границы компромисса с Москвой, на которые готов пойти новый Президент Украины.

Между тем из Парижа все чаще раздаются тревожные сигналы о нормализации отношений с Россией. Так во время двусторонней встречи Макрон прямо заявил, что российскую делегацию надо возвращать в ПАСЕ. Зеленский и в этом случае не согласился с Макроном.

Это заявление Макрона дополнительно свидетельствует о том, что Украине нужно интенсивнее работать над тем, чтобы привлечь к более активному участию в переговорном процессе Вашингтон. Мотивом привлечения американцев и до Минского, и к Нормандскому процессам резонно могла стать недавняя провокация Кремля: упростить процедуру выдачи российских паспортов для жителей ОРДЛО, которая так же осталась без жесткой реакции Европы.

Во время парижского визита Зеленский посетил стартап-комплекс Station 1, где его неоднозначная реплика о женщинах, как украинский бренд, вызвала шквал критики в соцсетях.

Сразу после Парижа Зеленский полетел в Берлин. Но переговоры могли и не состояться. Во время встречи было видно, как Ангела Меркель дрожит и кажется, что вот-вот потеряет сознание. Правда потом судороги прекратились, и Канцлер вместе с Зеленским нормально пошла по красной дорожке. Виной всему жара, пояснила Меркель.

Немецкая пресса уделила диагнозам госпожи Канцлер не меньше внимания чем самому визиту. Оказалось, что подобное с Меркель уже случалось раньше.

Одной из топ-тем в ходе переговоров с Меркель резонно стал газопровод Северный поток-2, который может похоронить газотранспортную систему Украины. Но в котором заинтересованы Москва и Берлин.

Зеленский заявил, что знает о попытке отдельных немецких политиков и бизнесменов отменить санкции и улучшить деловые отношения с Россией. Но экономическое давление и изоляция остаются единственными бескровными методами восстановления мира на континенте.

Война, Минск, санкции, Северный поток-2. Решить этот сложный геополитический узел лидеры стран попытаются во время следующей встречи Нормандской четверки.

Напомним, Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации Российской Федерации.