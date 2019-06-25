Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации Российской Федерации.
Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.
– На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить Макрона и Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи.
Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе, – отметил президент.
Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца.
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Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей.
– Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценности материальные, – добавил Зеленский.
Президент Украины напомнил, что сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву.
Смотрите в видео: Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ
– Очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращение пленных украинских моряков, – подытожил Владимир Зеленский.
Нагадаємо, в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации. Их могут подтвердить заново в течение 24 часов.