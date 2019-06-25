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Факты / Украина / Политика

Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации Российской Федерации.

Зеленский разочарован решением ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

– На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить Макрона и Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи.

Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе, – отметил президент.

Он поблагодарил украинскую парламентскую делегацию и дружественным национальным делегациям, которые мужественно боролись до конца.

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Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей.

– Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценности материальные, – добавил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву.

Смотрите в видео: Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ

–  Очень хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблее будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращение пленных украинских моряков, – подытожил Владимир Зеленский.

Нагадаємо, в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации. Их могут подтвердить заново в течение 24 часов.

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