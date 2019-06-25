В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации. Их могут подтвердить заново в течение 24 часов.

Полномочия российской делегации в ПАСЕ обжаловали, но их можно восстановить в течение суток.

Сейчас делегация сможет работать, как все остальные, но у нее не будет возможности голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Соответствующее решение было принято после голосования 30 членов Ассамблеи из пяти стран.

Слушания о возобновлении полномочий состоятся в среду. Украинская делегация вышла из зала Ассамблеи.

Читайте: Украинская делегация готовится покинуть ПАСЕ

Обжалование полномочий произошло по предложению грузинского делегата Нино Гогадзе.

Кроме того, глава украинской делегации Владимир Арьев обжаловал полномочия россиян, руководствуясь тем, что в составе российской делегации есть депутаты, избранные по многомандатному округу, включающие голоса жителей украинского Крыма.

Поэтому избрание этих людей в Госдуму сомнительно.

Напомним, ранее Россия подала заявку на возобновление полномочий в ПАСЕ.