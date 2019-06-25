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Факти / Україна

У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації. Їх можуть підтвердити заново протягом 24 годин.

У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

Повноваження російської делегації в ПАРЄ оскаржили, але їх можна поновити протягом доби.

Наразі делегація зможе працювати, як всі інші, але у неї не буде можливості голосувати з питань, які пов’язані з її повноваженнями.

Відповідне рішення було прийнято після голосування 30 членів Асамблеї з п’яти країн.

Слухання щодо поновлення повноважень відбудуться в четвер. Українська делегація вийшла з зали Асамблеї.

Читайте: Українська делегація готується залишити ПАРЄ

Оскарження повноважень відбулося за пропозицією грузинського делегата Ніно Гогадзе.

Крім того, голова української делегації Володимир Ар’єв оскаржив повноваження росіян керуючись тим, що у складі російської делегації є депутати, обрані по багатомандатному окрузі, які включають голоси мешканців українського Криму.

Тому обрання цих людей до Держдуми є сумнівним.

Нагадаємо, раніше Росія подала заявку на поновлення повноважень у ПАРЄ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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