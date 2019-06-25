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Факты / Украина / Политика

Захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта в Керчи

Захваченные ФСБ России в Керченском проливе украинские военные катера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу исчезли из акватории стоянки судов Генмол в Керчи.

Захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта в Керчи

Последние месяцы украинские корабли находились у акватории стоянки судов Генмол в Керчи, а теперь военные катера и буксир отсутствуют.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России сообщили, что сообщений о перемещении захваченных украинских кораблей нет.

Куда исчезли украинские корабли пока неизвестно.

Читайте: РФ должна освободить украинских моряков и отчитаться трибуналу – Зеркаль

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Захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта в Керчи / 2 фотографии

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдового буксира Яны Капу, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Напомним, до 25 июня 2019 РФ должна отчитаться о выполнении решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков и кораблей, и Украина имеет план, как заставить РФ выполнить это решение.

Источник: Крым. Реалии

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