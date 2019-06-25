Захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери Нікополь, Бердянськ та буксир Яни Капу зникли з акваторії стоянки судів Генмол в Керчі.

Останні місяці українські кораблі перебували біля акваторії стоянки судів Генмол в Керчі, атепер військові катери та буксир відсутні.

Водночас у прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії повідомили, що повідомлень про переміщення захоплених українських кораблів немає.

Куди зникли українські кораблі наразі невідомо.

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25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів Бердянськ і Нікополь і рейдового буксира Яни Капу, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Нагадаємо, до 25 червня 2019 року РФ має прозвітувати про виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів, і Україна має план, як змусити РФ виконати це рішення.