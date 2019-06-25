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Факти / Україна / Політика

Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ щодо Росії

Володимир Зеленський висловив розчарування рішенням ПАРЄ затвердити повноваження делегації Російської Федерації.

Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

– Минулого тижня я особисто обговорював це питання з президентом Франції та з федеральним канцлером Німеччини. Намагався переконати Макрона та Меркель, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї.

Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше, – зазначив президент.

Він подякував українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця.

Читайте: Українська делегація готується залишити ПАРЄ

Головним аргументом за повернення стали необхідність захисту прав людини та громадянина як найвищих демократичних цінностей.

– Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні, – додав Зеленський.

Президент України нагадав, що сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

– Дуже хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблею відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків, – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації. Їх можуть підтвердити заново протягом 24 годин.

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