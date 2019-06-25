У Кремлі заявили, що ситуація із затриманням українських моряків у Керченській протоці не розповсюджується на повноваження Міжнародного трибуналу ООН із морського права.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Москва не має наміру надавати Міжнародному трибуналу ООН з морського права будь-який звіт до 25 червня.

За його словами, захоплення у полон українських моряків у Керченській протоці “не є підсудним для цієї судової інстанції – в цьому полягає позиція РФ”.

Більш того, раніше стало відомо, що слідчі РФ збираються висунути обвинувачення усім полоненим українським морякам до 9 липня 2019 року.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України щодо захоплення Росією 24 українських моряків і 3 кораблів внаслідок атаки у Керченській протоці.