В НБУ заверили, что выпуск новой банкноты не спровоцирует ни инфляцию, ни девальвацию нацвалюты.

В Национальном банке заверили, что введение в оборот банкноты номиналом 1000 гривень не отразится на курсе национальной валюты и не приведет к росту цен.

Выпуск 1000-гривневой банкноты действительно связан со снижением покупательной способности нацвалюты – это не причина, а следствие.

– Введение банкноты высшего номинала является следствием экономических тенденций предыдущих лет. На этот раз – более чем десятилетия, ведь последний раз банкнота самого высокого номинала 500 грн вводилась 13 лет назад. С тех пор доходы населения существенно выросли, – поясняют в НБУ.

В связи с ростом номинальных и реальных доходов граждан и снижением покупательной способности гривни за эти годы введение банкноты высокого номинала должно облегчить наличные расчеты.

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В Нацбанке также подчеркнули, что 1000-гривневая банкнота никак не связана с уровнем стоимости гривни по отношению к другим валютам.

Также выпуск банкнот нового номинала не является так называемым “запуском печатного станка”, и количество денег в экономике после введения 1000-гривневой купюры не увеличится. Просто они постепенно заменят в обороте часть банкнот номиналом 500, 200 и 100 гривень.

К слову, банкноту номиналом 1000 грн введут в обращение в Украине с 25 октября 2019 года.