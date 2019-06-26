У НБУ запевнили, що випуск нової банкноти не спровокує ні інфляцію, ні девальвацію нацвалюти.

У Національному банку запевнили, що введення в обіг банкноти номіналом 1000 грн не відіб’ється на курсі національної валюти і не призведе до зростання цін.

Випуск 1000-гривневої банкноти дійсно пов’язаний зі зниженням купівельної спроможності національної валюти, але це не причина, а наслідок.

– Введення банкноти вищого номіналу є наслідком економічних тенденцій попередніх років. На цей раз – більш ніж десятиліття, адже останній раз банкнота найвищого номіналу 500 грн вводилася 13 років тому. З тих пір доходи населення істотно зросли, – пояснюють в НБУ.

У зв’язку із зростанням номінальних і реальних доходів громадян і зниженням купівельної спроможності гривні за ці роки введення банкноти високого номіналу повинно полегшити готівкові розрахунки.

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У Нацбанку також підкреслили, що 1000-гривнева банкнота ніяк не пов’язана з рівнем вартості гривні по відношенню до інших валют.

Також випуск банкнот нового номіналу не є так званим “запуском друкарського верстата”, і кількість грошей в економіці після введення 1000-гривневої купюри не збільшиться. Просто вони поступово замінять в обороті частину банкнот номіналом 500, 200 і 100 гривень.

До слова, банкноту номіналом 1000 грн введуть в обіг в Україні з 25 жовтня 2019 року.