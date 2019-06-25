На банкноте номиналом 1000 гривен, которая появится в Украине с 25 октября, изображен Владимир Иванович Вернадский.

На банкноте номиналом 1000 гривен изображен украинский философ и ученый Владимир Иванович Вернадский.

Владимир Вернадский родился 28 февраля 1863. Он стал основателем целого ряда новых отраслей науки – геохимии, биохимии, радиогеологии. Украинский ученый определил магистральный путь познания Вселенной и законов развития цивилизации.

Также он является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук.

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Вернадский своей деятельностью заслужил мирового признания, его вклад в науку отмечен многочисленными премиями и избранием действительным членом ряда мировых академий наук и научных обществ.

Жизнь Владимира Вернадского было тесно связано с Украиной, которую он исследовал, знал в совершенстве и считал своей землей.

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине.