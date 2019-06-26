Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура проводят обыски по месту жительства ряда должностных лиц Минобороны.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР и Генпрокуратура проводят около 40 обысков по местам жительства некоторых должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях.

Обыски проводятся в рамках расследования о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам.

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Речь идет о закупке около 100 тыс. комплектов военной формы и 20 тыс. бронежилетов, большинство из которых не отвечают указанным характеристикам.

По предварительным оценкам, убытки Украины от закупок составили около 100 млн грн.

Напомним, 26 июня партия Европейская солидарность сообщила, что у Юрия Бирюкова проводят обыски.

Видео: ГБР