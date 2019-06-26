PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ДБР проводить близько 40 обшуків у посадовців Міноборони – причина

Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура проводять обшуки за місцем проживання низки посадових осіб Міноборони.

ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що ДБР і Генпрокуратура проводять близько 40 обшуків за місцями проживання деяких посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях.

Обшуки проводяться у межах розслідування про закупівлю майна для Збройних сил України за завищеними цінами.

Читайте: ДБР проводить обшуки в МОЗ – причина

Йдеться про закупівлю близько 100 тис. комплектів військової форми і 20 тис. бронежилетів, більшість з яких не відповідають зазначеним характеристикам.

За попередніми оцінками, збитки України від закупівель склали близько 100 млн грн.

Нагадаємо, 26 червня партія Європейська солідарність повідомила, що у Юрія Бірюкова проводять обшуки.

Відео: ДБР

Джерело: ДБР

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

До екс-радника Порошенка Бірюкова прийшли з обшуками
ДБР проводить обшуки в МОЗ – причина
У ДБР завели справу проти екс-голови Конституційного суду Шевчука
Групи впливу через Романа Трубу намагаються отримати контроль над ДБР – Варченко
Обшуки в Криму: російські силовики затримали кримських татар
ДБР розслідує вбивство 5-річної дитини як умисне приховування злочину
НАБУ проводить обшуки в Українській асоціації футболу
ГПУ порушила справу проти директора ДБР Труби
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка