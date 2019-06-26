Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура проводять обшуки за місцем проживання низки посадових осіб Міноборони.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що ДБР і Генпрокуратура проводять близько 40 обшуків за місцями проживання деяких посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях.

Обшуки проводяться у межах розслідування про закупівлю майна для Збройних сил України за завищеними цінами.

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Йдеться про закупівлю близько 100 тис. комплектів військової форми і 20 тис. бронежилетів, більшість з яких не відповідають зазначеним характеристикам.

За попередніми оцінками, збитки України від закупівель склали близько 100 млн грн.

Нагадаємо, 26 червня партія Європейська солідарність повідомила, що у Юрія Бірюкова проводять обшуки.

Відео: ДБР