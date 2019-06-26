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Факты / Украина

К экс-советнику Порошенко Бирюкову пришли с обысками

У бывшего советника пятого президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова проводят обыски.

Юрій Бірюков

Партия Европейская солидарность сообщила о том, что у ее кандидата Юрия Бирюкова проводят обыски.

Политическая сила заявляет о том, что расценивает проведение обысков как политическое давление и преследование по политическим мотивам.

Кроме того, решение суда называют “откровенно немотивированным”.

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В Европейской солидарности добавили, что Бирюков не был должностным лицом с материальной ответственностью.

К слову, список партии Европейская солидарность возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Источник: Европейская солидарность

Фото: Юрий Бирюков

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