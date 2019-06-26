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Факты / Украина

Функционирование системы Электронный билет под угрозой – письмо главе Укрзализныци

Компания УНІТ написала открытое письмо к главе Укрзализныци Евгению Кравцову, в котором предупреждает об угрозах функционирования системы Электронный билет.

Функционирование системы Электронный билет под угрозой – письмо главе Укрзализныци

Прибегнуть к этому шагу компанию УНІТ, которая является разработчиком системы по продаже электронных билетов онлайн, заставило игнорирование обращений со стороны структурных подразделений Укрзализныци.

– На сегодняшний день организованной группой должностных лиц АО Укрзализныця в сговоре с частной компанией принимаются меры, направленные на выведение из-под контроля АО Укрзализныця системы с последующей передачей ее в управление частной компании, – говорится в письме.

Для того, чтобы достичь своей цели, соответствующие должностные лица искусственно создают перебои в работе системы.

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В дальнейшем они могут принудительно остановить работу системы продажи электронных билетов и обвинить ее разработчиков.

– В связи со сказанным выше и с целью противодействия злонамеренном вмешательству группы должностных лиц АО Укрзализныця в работу системы, в очередной раз обращаемся к Вам, как к руководителю АО Укрзализныця, с призывом вмешаться лично для недопущения возможных перебоев и остановки работы системы, что приведет к коллапсу среди пассажиров АО Укрзализныця, – говорится в письме.

К слову, Укрзализныця планирует сдавать часть своего имущества в аренду с помощью системы ProZorro.

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