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Факти / Україна

Функціонування системи Електронний квиток під загрозою – лист главі Укрзалізниці

Компанія УНІТ написала відкритий лист до очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова, в якому попереджає про загрози функціонування системи Електронний квиток.

Функціонування системи Електронний квиток під загрозою – лист главі Укрзалізниці

Вдатися до цього кроку компанію УНІТ, яка є розробником системи з продажу електронних квитків онлайн, змусило ігнорування звернень з боку структурних підрозділів Укрзалізниці.

– На сьогодні організованою групою посадових осіб АТ Укрзалізниця у змові з приватною компанією вживаються заходи, спрямовані на виведення з-під контролю АТ Укрзалізниця системи з подальшою передачею її під управління приватній компанії, – йдеться у листі.

Для того, аби досягнути своєї мети, відповідні посадові особи штучно створюють перебої в роботі системи.

Читайте: В системі Укрзалізниці можливі збої під час купівлі квитків

В подальшому вони можуть примусово зупинити роботу системи продажу електронних квитків і звинуватити її розробників.

– У зв’язку із сказаним вище та з метою протидії зловмисному втручанню групи посадових осіб АТ Укрзалізниця в роботу системи, в черговий раз звертаємося до Вас, як до керівника АТ Укрзалізниця, із закликом втрутитись особисто для недопущення можливих перебоїв і зупинки роботи системи, що призведе до колапсу серед пасажирів АТ Укрзалізниця, – йдеться у листі.

До слова, Укрзалізниця планує здавати частину свого майна в оренду за допомогою системи ProZorro.

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