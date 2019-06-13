Укрзализныця предупреждает о возможных сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов.
Компания Укрзализныця предупреждает о возможных ограничениях и сбоях в системе онлайн-продажи билетов через загруженность.
– В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты Укрзализныци проводят работы по устранению недостатков в работе онлайн-системы, – заявляют в УЗ.
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Сообщается, что сбои происходят на сайте booking.uz.gov.ua.
Напомним, Укрзализныця увеличила до 30 количество летних поездов в Одессу – из Львова и Черновцов.
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