Полицейские кордоны и десятки журналистов. Известие о гибели народного депутата Дмитрия Тымчука нарушило привычный ритм тихого двора на левом берегу столицы.

Трагический выстрел раздался в 19 июня в полдень на 25 этаже в доме на бульваре Перова в Киеве. На звук из другой комнаты сразу же забежала гражданская жена Дмитрия Тимчука, но помочь ему она уже ничем не могла.

Попасть к самому помещение не так уж и просто, квартира Тымчука – единственная на весь этаж. На нем установлена ​​серьезная система видеонаблюдения.

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Выстрел раздался в то время, когда в Верховной Раде как раз шло заседание и Тымчук, как народный депутат, должен был присутствовать на нем. Более того, его карточка прошла регистрацию, но вместо парламента почему-то в этот день он оказался дома.

Дмитрий Тимчук стал известным в 2014 году, когда его группа Информационное сопротивление была едва ли не единственным источником проверенной информации о захвате русскими Крыма и Донбасса.

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Тимчук – подполковник запаса. Ранее служил во многих миротворческих миссиях. Версия, которая появилась первой – выстрел прозвучал во время чистки наградного пистолета.

Андрей Дубовик отдал военной службе 28 лет, он настаивает: в процессе разборки пистолета попасть себе в голову, в принципе, невозможно.

Поэтому случайность эксперты отвергают. А вот в версию убийства – многие верят. Полиция открыла производство именно по статье умышленное убийство. К тому же, Тимчук владел закрытой информацией. Он хоть и ушел с военной службы, но поддерживал связи с разведкой.

Через него могли что-то доносить, то, что, скажем, было известно разведчикам, то есть каким-то отдельным службам, и кое-что из того, что надо было обнародовать, обнародовали через него.

Заговорили даже о параллели с громкими убийствами полковника СБУ Александра Хараберюша и военного разведчика Максима Шаповала.

Там, где происходят игры спецслужб, может быть все что угодно и даже закрытая квартира на 25 этаже не сможет гарантировать безопасность.

Но в конце недели следствие назовет главной кардинально другую версию, киевская прокуратура заявит о возможном самоубийстве.

В прокуратуре также говорят, что показания близких погибшего свидетельствуют о его подавленном состоянии. Правда, коллеги-депутаты в такую ​​версию верят неохотно.

К тому же, самоубийцы обычно оставляют прощальные записки, здесь же ничего такого не было.

Пока в гибели Дмитрия Тымчука больше вопросов, чем ответов. К тому же украинская история знает много случаев странных самоубийств и огнестрелов.

Вот, например, бывшая руководительница Фонда госимущества Валентина Семенюк, по версии следствия, была настолько неосторожная что случайно убила себя из охотничьего ружья. Или, например, нардепа Евгения Кушнарева убили на охоте, по версии следствия тоже вроде бы неосторожно.

Следствие обещает ответить на все вопросы в истории гибели Дмитрия Тымчука после проведения всех экспертиз, а на них уйдет не одна неделя.

Напомним, что из квартиры погибшего нардепа Дмитрия Тымчука исчезли ювелирные изделия.