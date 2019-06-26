Поліцейські кордони і десятки журналістів. Звістка про загибель народного депутата Дмитра Тимчука порушила звичний ритм тихого подвір’я на лівому березі столиці.

Трагічний постріл пролунав 19 червня опівдні на 25 поверсі в будинку на бульварі Перова у Києві. На звук з іншої кімнати одразу ж забігла цивільна дружина Дмитра Тимчука, але допомогти йому вона вже нічим не могла.

Потрапити до самого помешкання не так вже й просто, квартира Тимчука – єдина на весь поверх. На ньому встановлена серйозна система відеоспостереження.

Читайте: Не чистив, а грав зі зброєю: нові подробиці загибелі Тимчука

Постріл пролунав в той час, коли у Верховній Раді якраз йшло засідання і Тимчук як народний депутат мав бути присутнім на ньому. Навіть більше, його картка пройшла реєстрацію але замість парламенту чомусь в цей день він опинився вдома.

Дмитро Тимчук став відомим 2014 року, коли його група Інформаційний спротив була чи не єдиним джерелом перевіреної інформації про захоплення росіянами Криму та Донбасу.

Дивіться відео: Випадкова загибель чи сплановане вбивство. Хто міг бути зацікавлений у смерті Дмитра Тимчука

Тимчук – підполковник запасу. Раніше служив у багатьох миротворчих місіях. Версія, яка з’явилася першою – постріл пролунав під час чищення нагородного пістолету.

Андрій Дубовик віддав військовій службі 28 років, він наполягає: під час розбирання пістолета поцілити собі в голову в принципі нереально.

Тож випадковість експерти відкидають. А ось у версію вбивства багато хто вірить. Поліція відкрила провадження саме за статтею умисне вбивство. До того ж Тимчук володів закритою інформацією. Він хоч і пішов з військової служби, але підтримував зв’язки з розвідкою.

Через нього могли щось доносити, те, що, скажімо, було відомо розвідникам, тобто якимсь окремим службам, і дещо з того, що треба було оприлюднити, оприлюднювали через нього.

Заговорили навіть про паралелі з гучними вбивствами полковника СБУ Олександра Хараберюша та військового розвідника Максима Шаповала.

Там, де відбуваються ігри спецслужб, може бути все, що завгодно, і навіть зачинена квартира на 25 поверсі не зможе гарантувати безпеку.

Але наприкінці тижня слідство назве головною кардинально іншу версію, київська прокуратура заявить про можливе самогубство.

У прокуратурі також кажуть, що покази близьких загиблого свідчать про його пригнічений стан. Правда, колеги-депутати в таку версію вірять неохоче.

До того ж самогубці зазвичай залишають прощальні записки, тут же нічого такого не було.

Поки що у загибелі Дмитра Тимчука більше запитань, ніж відповідей. До того ж українська історія знає багато випадків дивних самогубств та вогнестрілів.

От наприклад, колишня очільниця Фонду держмайна Валентина Семенюк, за версією слідства, була настільки необережна, що випадково вбила себе з мисливської рушниці. Чи, наприклад, нардепа Євгена Кушнарьова вбили на полюванні, за версією слідства, також начебто з необережності.

Слідство обіцяє відповісти на всі запитання в історії загибелі Дмитра Тимчука після проведення всіх експертиз, а на них піде не один тиждень.

Нагадаємо, що з квартири загиблого нардепа Дмитра Тимчука зникли ювелірні вироби.