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Факты / Украина

В Станице Луганской состоялся отвод украинских сил

Разведение сил будут проводить в течение трех суток. Еще одни сутки даются для официального заявления о выполнении обязательств, еще одни – для объявления результатов СММ ОБСЕ.

В Станице Луганской состоялся отвод украинских сил

Разведение сил на участке №1 возле Станицы Луганской запланировано в период с 26 по 28 июня.

В Станице Луганской состоялся отвод украинских подразделений. Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ Станица Луганская.

Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил. И еще одни сутки, в течение которой СММ ОБСЕ должна провести инспектирование и объявить результаты разведения сил.

Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Сирский во время проверки этого района Луганской области.

По его словам, украинская сторона готова выполнить взятые на себя обязательства, однако обеспокоена на счет зеркальных действий стороной боевиков.

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– Особенно, что касается вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения, – заявил Сирский.

Как сообщалось, численность военных частей ВСУ планируют свести к оптимальном количеству, но не собираются сокращать их.

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