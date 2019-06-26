Розведення сил проводитимуть упродовж трьох діб. Ще одна доба дається для офіційної заяви про виконання зобов’язань, ще одна – для оголошення результатів СММ ОБСЄ.

Розведення сил на ділянці №1 біля Станиці Луганської заплановане у період з 26 по 28 червня.

У Станиці Луганській відбулося відведення українських підрозділів. Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, котра знаходилась перед КПВВ Станиця Луганська.

Ще одна доба дається на здійснення офіційної заяви про розведення сил. Та ще одна доба, протягом якої СММ ОБСЄ має провести інспектування та оголосити результати розведення сил.

Про це заявив командувач Операцією об’єднаних сил Олександр Сирський під час перевірки цього району на Луганщині.

За його словами, українська сторона готова виконати взяті на себе зобов’язання, однак занепокоєна щодо дзеркальних дій стороною бойовиків.

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– Особливо, стосовно виведення з протилежної сторони споруд КПВВ за межі ділянки розведення, – заявив Сирський.

Як повідомлялося, чисельність військових частин ЗСУ планують звести до оптимальної кількості, але не збираються скорочувати їх.