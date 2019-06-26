26 июня делегация Украины покинула сессию ПАСЕ в знак протеста против возвращения туда России без санкций.

Украина оставила ПАСЕ в знак протеста против возвращения туда России.

– Знаю, вы не хотите слышать о страданиях, агрессии, кровопролитие, обстрелы и пытки. Вы призываете быть прагматичными. Хорошо. Вот что вы сделали с чисто прагматической точки зрения. Вы отдали полномочия Парламентской Ассамблеи, право что-то решать исполнительной власти и тем самым разрушили распределение между ветвями власти в Совете Европы, – обратился к делегатам ПАСЕ народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Виктор Еленский.

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Он отметил, что такие действия уничтожили санкционный механизм и тем самым подорвали фундаментальный принцип права – необратимость наказания.

– Вы прибегаете к беспрецедентному шагу – возвращаете в ПАСЕ делегацию страны, которая прямо и откровенно говорит, что презирает вас, ваши правила и ценности и никогда не будет придерживаться их. Вы уничтожили доверие, достоинство и самоуважение, а значит и фундамент, на котором строился Совет Европы. Но, слава Богу, в этом зале есть люди, для которых это не пустой звук. Они будут бороться – хотелось бы с вами, но придется, похоже, без вас, – добавил депутат.

Напомним, что 25 июня в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.