26 червня делегація України полишила сесію ПАРЄ на знак протесту проти повернення туди Росії без жодних санкцій.

Україна залишила ПАРЄ на знак протесту проти повернення туди Росії.

– Знаю, ви не хочете чути про страждання, агресію, кровопролиття, обстріли і тортури. Ви закликаєте бути прагматичними. Добре. От що ви зробили з суто прагматичного погляду. Ви віддали повноваження Парламентської Асамблеї, право щось вирішувати виконавчій владі й тим самим зруйнували розподіл між гілками влади в Раді Європи, – звернувся до делегатів ПАРЄ народний депутат України, член української делегації в ПАРЄ Віктор Єленський.

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Він наголосив на тому, что такі дії знищили санкційний механізм і тим самим підірвали фундаментальний принцип права – незворотність покарання.

– Ви вдаєтесь до безпрецедентного кроку – повертаєте в ПАРЄ делегацію країни, яка прямо і відверто говорить, що зневажає вас, ваші правила і цінності і ніколи не дотримуватиметься їх. Ви знищили довіру, гідність і самоповагу, а значить і підвалини, на яких будувалася Рада Європи. Але, слава Богу, в цій залі є люди, для яких це не порожній звук. Вони боротимуться – хотілося б з вами, але доведеться, схоже, без вас, – додав депутат.

Нагадаємо, що 25 червня у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.