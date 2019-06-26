PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Ви знищили довіру і гідність! Єленський про повернення Росії у ПАРЄ

26 червня делегація України полишила сесію ПАРЄ на знак протесту проти повернення туди Росії без жодних санкцій.

Ви знищили довіру і гідність! Єленський про повернення Росії у ПАРЄ

Україна залишила ПАРЄ на знак протесту проти повернення туди Росії.

– Знаю, ви не хочете чути про страждання, агресію, кровопролиття, обстріли і тортури. Ви закликаєте бути прагматичними. Добре. От що ви зробили з суто прагматичного погляду. Ви віддали повноваження Парламентської Асамблеї, право щось вирішувати виконавчій владі й тим самим зруйнували розподіл між гілками влади в Раді Європи, – звернувся до делегатів ПАРЄ народний депутат України, член української делегації в ПАРЄ Віктор Єленський.

Читайте: Резолюція ПАРЄ: у Києві пікетують посольства країн, що підтримали РФ

Він наголосив на тому, что такі дії знищили санкційний механізм і тим самим підірвали фундаментальний принцип права – незворотність покарання.

– Ви вдаєтесь до безпрецедентного кроку – повертаєте в ПАРЄ делегацію країни, яка прямо і відверто говорить, що зневажає вас, ваші правила і цінності і ніколи не дотримуватиметься їх. Ви знищили довіру, гідність і самоповагу, а значить і підвалини, на яких будувалася Рада Європи. Але, слава Богу, в цій залі є люди, для яких це не порожній звук. Вони боротимуться – хотілося б з вами, але доведеться, схоже, без вас, – додав депутат.

Нагадаємо, що 25 червня у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українська делегація у ПАРЄ припиняє роботу на літній сесії
ПАРЄ повернула РФ в Асамблею. Українська делегація покинула засідання
Повноцінне повернення Росії до ПАРЄ відкладається
ПАРЄ не проголосувала за росіянина Слуцького на пост віце-спікера Асамблеї
Клімкін закликає Раду відкликати спостерігачів ПАРЄ на виборах в Україні
Це не та країна, яка має бути в організації: експерти зі США про РФ у ПАРЄ
Резолюція ПАРЄ: у Києві пікетують посольства країн, що підтримали РФ
Українці не працюватимуть в ПАРЄ з натхненниками вбивств і загарбниками Криму – Єленський
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка