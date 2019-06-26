Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает снизить стоимость электроэнергии.

На сайте парламента 26 июня зарегистрирован законопроект №10401 о внесении изменений в некоторые законы относительно снижения стоимости электроэнергии.

Документ президент Владимир Зеленский определил как неотложный.

Он передан на рассмотрение в Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и безопасности.

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Текст законопроекта пока отсутствует.

Две недели назад Владимир Зеленский внес в парламент два неотложных законопроекта – о внесении изменений в закон О рынке электрической энергии и Об альтернативных источниках энергии. Первый предусматривает отсрочку введения нового рынка электроэнергии до 1 июля 2020 года.