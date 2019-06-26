Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує знизити вартість електроенергії.

На сайті парламенту 26 червня зареєстровано законопроект №10401 про внесення змін до деяких законів щодо зниження вартості електричної енергії.

Документ президент Володимир Зеленський визначив як невідкладний.

Його передано на розгляд в Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та безпеки.

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Текст законопроекту наразі відсутній.

Два тижні тому Володимир Зеленський вніс до парламенту два невідкладні законопроекти – про внесення змін до закону Про ринок електричної енергії та Про альтернативні джерела енергії. Перший передбачає відстрочку введення нового ринку електроенергії до 1 липня 2020 року.