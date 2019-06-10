Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два неотложных законопроекта о внесении изменений в закон О рынке электрической энергии и Об альтернативных источниках энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №10376 – О внесении изменений в Закон О рынке электрической энергии. Он предусматривает отсрочку введения нового рынка электроэнергии до 1 июля 2020 года.

По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, решение обусловлено неготовностью Украины перейти на новые условия.

-К сожалению, за 2 года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисным явлениям на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с тем разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям, – говорит Герус.

Читайте: Команда Зеленского создала проект борьбы с незаконной вырубкой леса

Второй законопроект №10375 – О внесении изменений в Закон Об альтернативных источниках энергии, внесенный в Раду, касается “зеленого” тарифа. Документом предлагается вернуть его домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт.

К слову, Факты ICTV писали, почему его запуск нового рынка электроэнергии приведет к повышению тарифов и как можно этого избежать.

Источник: Andriy Gerus