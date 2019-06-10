PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об электроэнергии

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два неотложных законопроекта о внесении изменений в закон О рынке электрической энергии и Об альтернативных источниках энергии.

Зеленский внес в Раду два неотложных законопроекта об электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №10376 – О внесении изменений в Закон О рынке электрической энергии. Он предусматривает отсрочку введения нового рынка электроэнергии до 1 июля 2020 года.

По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, решение обусловлено неготовностью Украины перейти на новые условия.

-К сожалению, за 2 года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисным явлениям на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с тем разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям, – говорит Герус.

Читайте: Команда Зеленского создала проект борьбы с незаконной вырубкой леса

Второй законопроект №10375 – О внесении изменений в Закон Об альтернативных источниках энергии, внесенный в Раду, касается “зеленого” тарифа. Документом предлагается вернуть его  домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт.

К слову, Факты ICTV писали, почему его запуск нового рынка электроэнергии приведет к повышению тарифов и как можно этого избежать.

Источник: Andriy Gerus

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Луценко открыл уголовные дела после заседания ТКГ: реакция Зеленского
Как встречали Зеленского в Брюсселе и каковы перспективы Минского процесса
Роспуск Рады: Зеленский лично пойдет на суд
Главы всех ОГА должны быть уволены – Зеленский
Зеленский уволил начальника СБУ Ровенской области Бедрия
Зеленский пообещал лишать мандата за кнопкодавство
Решение о роспуске Верховной Рады было правильным – обращение президента Зеленского
Путин назвал Зеленского хорошим актером и объяснил молчание
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка