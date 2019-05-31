С 1 июля в Украине должен заработать рынок электроэнергии. Почему его запуск приведет к повышению тарифов и как можно этого избежать – в материале Фактов ICTV.

В июле цены на электроэнергию могут возрасти.

Два года назад Верховная Рада приняла законопроект О рынке электроэнергии. Он предусматривает, что с 1 июля 2019 года цены на электроэнергию будут определяться не государством, а на рыночных принципах.

Планировалось создать конкурентный рынок электроэнергии, где бы потребитель самостоятельно выбирал бы себе поставщика, исходя из лучших цен и качества услуг. Конкуренция стимулировала бы снижение цен и повышение качества услуг.

Такая же модель рынка успешно работает в Европе, а у нас вводится в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

За два года парламент и поставщики должны были подготовиться – принять необходимые законопроекты, урегулировать технологические и организационные изменения.

Однако сейчас энергетическая система не готова, поэтому ее запуск может повлечь сбои и неконтролируемый рост цен.

Реформа не завершена

Эксперты называют несколько причин, которые будут мешать полноценному функционированию рынка энергетики.

Во-первых, не подготовлена ​​законодательно-нормативная база.

– Верховная Рада приняла закон, но любой закон – это хребет самой рабочей системы. К закону нужно принять большое количество регуляторных актов, документов, изменений, которые позволяют этому рынку работать, – объясняет Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

По его оценкам, законы готовы лишь на 10%.

Во-вторых, ІТ-системы, которые служат ценовой площадкой для нового рынка, не готовы и не протестированы. Эксперты предостерегают – это может повлечь сбои в подаче электроэнергии.

В-третьих, рынок электроэнергии сегодня монополизирован.

– Для того, чтобы существовал рынок, должна быть конкуренция. А у нас два игрока контролируют более 80% производства электроэнергии в Украине. Они быстро договорятся и на рынке будут выставят очень похожие предложения по цене, – отмечает Харченко.

Он прогнозирует, что тарифы вырастут в 1,5-2 раза, а качество услуг – не изменится.

Как решить проблему?

Итак, для запуска рынка электроэнергии европейского образца не хватает многих факторов. Однако решение готово – отсрочить запуск на некоторое время, чтобы завершить подготовку.

На этом настаивают эксперты, партнеры из Европейского Союза, а также команда новоизбранного президента.

В частности, представительство Европейского Союза и Всемирный банк утверждают, что подготовка к имплементации рынка не завершена.

Для того, чтобы отложить запуск, необходимо соответствующее решение Верховной Рады.

В парламенте зарегистрированы два законопроекта – для отсрочки на три и на девять месяцев. Однако из-за досрочного роспуска внимание депутатов сосредоточено на других вопросах.

Так, комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности провалил рассмотрение законопроектов об отсрочке нового рынка. Впрочем, там все же выступают за трехмесячный срок:

– Учитывая, что государственные институты за два года не сделали то, что должны были, нам бы не хотелось давать срок на девять месяцев. Если они этого за два года не сделали, у нас нет убеждения, что сделают за девять, – говорит заместитель председателя комитета Александр Домбровский.

Эксперты настаивают, что три месяца – мало. Это только перекладывание ответственности на следующий состав парламента.

– Правильное решение – 9-12 месяцев, которые позволят следующему правительству хоть как-то разобраться в ситуации и начать активно действовать, – считает Александр Харченко.

На год предлагает отложить введение нового рынка и представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

– Чтобы быть честными, надо сразу отсрочить на год. Разработать помесячный план, что за этот год нужно принять и как должны подготовиться. А с 1 июля 2020 года подготовленными запускать новую модель рынка.

Какие последствия неподготовленного запуска?

Кроме того, что повысятся цены для потребителей, недоработанная реформа может вызвать еще ряд проблем.

– Реформа не готова, причем не готова настолько, что она может привести к глубокому кризису в электроэнергетике уже через два-три месяца. Если отсрочка не будет сделана, я ожидаю в октябре-ноябре большой финансовый кризис, – говорит Харченко.

В команде президента предостерегают – техническая неготовность может обернуться сбоями в поставках электроэнергии:

– Может быть ситуация, что ІТ-системы дадут сбои, не будет цены на следующие дни. Если не будет цены на следующие дни, генерация может прекратить работу. А если она перестанет работать, в стране могут возникнуть перебои с электроэнергией.

Поэтому, чтобы избежать нежелательных коллапсов и подорожания цены, реформу нужно поставить на паузу. Сейчас этот вопрос на рассмотрении СНБО, которое созвал Владимир Зеленский. Кроме других проблем, секретарь СНБО Александр Данилюк обещал рассмотреть и проблемы энергетики.

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