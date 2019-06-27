У вихідні, 28-30 червня, синоптики прогнозують похолодання в усіх регіонах України.

На День Конституції українці відпочиватимуть три дні. Якою буде погода у вихідні, 28, 29 і 30 червня, – розкажуть Факти ICTV.

У п’ятницю, 28 червня, на півночі, у центрі і на сході очікуються дощі з грозами і похолодання на всій території України.

На півдні до +28, у східних областях +26, у центрі +23, у північних та західних регіонах – від +18 до +22.

У Києві на День Конституції дощ, вночі 13-15, а вдень 18-20 вище нуля.

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На суботу, 29 червня, синоптики прогнозують невеликі дощі на сході, а також у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Температура повітря на півдні +25, на сході +23, у центрі +22, на півночі та заході – до +21.

У столиці сухо, вночі 13-15, вдень 18-20 градусів тепла.

У неділю, 30 червня, майже скрізь сухо, лише на сході можливі дощі з грозами.

У південних областях +25, на півночі, в центрі та на сході +23, на заході +26.

У Києві без опадів, вночі 10-12, вдень до +23.

Нагадаємо, через негоду в Ізмаїлі Одеської області перенесли загальноміський бал випускників.