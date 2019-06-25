В Измаиле Одесской области из-за непогоды перенесли общегородской бал выпусников.
Ливень и ураган помешали проведению выпускного бала в Измаиле Одесской области – его перенесли на среду, 26 июня.
– В связи с резко ухудшившимися погодными условиями – проливным дождем, порывами ветра и сохранением сложных погодных условий до сегодняшнего вечера, а также повреждениями элементов сцены – принято решение о переносе городского выпускного бала на завтра, 26.06.2019, – сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
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Начало праздничных мероприятий планировалось на 19.00, среди них – шествие выпускников всех школ, фейерверк и дискотека.
Напомним, в Украине из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей были подтоплены населенные пункты.
Источник: Андрей Абрамченко