Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении России в ПАСЕ было давно принято.

Владимир Зеленский прокомментировал возвращение РФ в ПАСЕ. Он заявил, что это решение было принято еще давно, так как этот вопрос поднимался не один раз на его международных встречах.

– На каждой (международной, – Ред.) встрече я поднимал этот вопрос – относительно возвращения России в ПАСЕ. И поверьте: каждый из тех, с кем я встречался, говорил мне: “Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ – это площадка для переговоров”. То есть, это решение было уже давно, давно у каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали этот ответ на все сто процентов, – сказал он.

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Он добавил, что “делал все, что мог, но все это постфактум”.

– Поэтому если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не произошло? – говорит президент.

Напомним, что 26 июня российскую делегацию вернули в ПАСЕ, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.