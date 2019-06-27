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Факти / Україна

Рішення було прийняте давно: Зеленський про повернення Росії у ПАРЄ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про повернення Росії у ПАРЄ було давно прийнято.

Рішення було прийняте давно: Зеленський про повернення Росії у ПАРЄ

Володимир Зеленський прокоментував повернення РФ у ПАРЄ. Він заявив, що це рішення було прийняте ще давно, оскільки це питання піднімалося неодноразово на його міжнародних зустрічах.

– На кожній (міжнародній, – Ред.) зустрічі я піднімав це питання – щодо повернення Росії у ПАРЄ. І повірте: кожен з тих, з ким я зустрічався, говорив мені: “Володимир, зрозумійте, така ситуація, ПАРЄ – це майданчик для переговорів”. Тобто, це рішення було вже давно, давно у кожної людини, з якою я обговорював це питання. Вони знали цю відповідь на всі сто відсотків, – сказав він.

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Він додав, що “робив усе, що міг, але все це постфактум”.

– Тому якщо наші шановні депутати звертаються до мене з приводу того, що я зробив, то я до них звертаюся: а що вони до цього зробили, щоб цього не сталося? – каже президент.

Нагадаємо, що 26 червня російську делегацію повернули у ПАРЄ, при цьому у резолюції не згадується будь-які санкції.

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