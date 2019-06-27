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Факты / Украина

У всех есть дети, верните их родителям! Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков на родину.

У всех есть дети, верните их родителям! Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу РФ Володмира Путина освободить украинских моряков, которых российские силовики взяли в плен в ноябре 2018 года у Керченского пролива.

– Я хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину: у нас у всех есть дети. Верните детей родителям!, – заявил Зеленский.

Также он добавил, что о ноте МИД он узнал из СМИ, а не от дипломатов.

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– Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД Украины, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что такие действия  главы МИД Павла Климкина могут поставить под угрозу возвращение украинских моряков.

– Мне непонятно, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства, когда это является компетенцией президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины согласно Конституции, – заявил Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский выразил разочарование решением ПАСЕ утвердить полномочия делегации Российской Федерации.

Фото: Администрация Президента

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