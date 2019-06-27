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Факти / Україна

У всіх є діти, поверніть їх батькам! Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна із закликом повернути українських моряків на батьківзщину.

У всіх є діти, поверніть їх батькам! Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський закликав очільника РФ Володмира Путіна звільнити українських моряків, яких російські силовики взяли в полон у листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

– Я хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна: у нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам!, – заявив Зеленський.

Також він додав, що про ноту МЗС він дізнався зі ЗМІ, а не від дипломатів.

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– Я зараз говорю про ноту, яку ми зараз отримали від Російської Федерації щодо повернення наших моряків і про ноту-відповідь, яку відправив МЗС України, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що такі дії голови МЗС Павла Клімкіна можуть поставити під загрозу повернення українських моряків.

– Мені незрозуміло, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від імені держави, коли це компетенція президента. І хочу нагадати, що я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України відповідно до Конституції, – заявив Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський висловив розчарування рішенням ПАРЄ затвердити повноваження делегації Російської Федерації.

Фото: Адміністрація Президента

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