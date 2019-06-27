Президент України Володимир Зеленський звернувся до очільника Кремля Володимира Путіна із закликом повернути українських моряків на батьківзщину.

Президент України Володимир Зеленський закликав очільника РФ Володмира Путіна звільнити українських моряків, яких російські силовики взяли в полон у листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

– Я хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна: у нас у всіх є діти. Поверніть дітей батькам!, – заявив Зеленський.

Також він додав, що про ноту МЗС він дізнався зі ЗМІ, а не від дипломатів.

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– Я зараз говорю про ноту, яку ми зараз отримали від Російської Федерації щодо повернення наших моряків і про ноту-відповідь, яку відправив МЗС України, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що такі дії голови МЗС Павла Клімкіна можуть поставити під загрозу повернення українських моряків.

– Мені незрозуміло, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від імені держави, коли це компетенція президента. І хочу нагадати, що я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України відповідно до Конституції, – заявив Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський висловив розчарування рішенням ПАРЄ затвердити повноваження делегації Російської Федерації.