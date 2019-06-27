Укрзалізниця з 8 липня відкриє продаж квитків на деякі поїзда за 60 днів до дати відправлення.

Укрзалізниця вирішила відкрити з 8 липня продаж квитків на деякі популярні потяги за 60 днів до дати відправлення. Йдеться про потяги внутрішнього і міжнародного сполучення і безпересадочні вагони.

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– Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож і купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року, – зазначили в прес-службі Укрзалізниці.

Послуга доступна на поїзди:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород

№ 7/8 Київ – Івано-Франківськ;

№ 7/8 Харків – Одеса;

№ 12/11 Київ – Новоолексіївка;

№ 12/11 Львів – Одеса;

№ 15/16 Харків – Рахів;

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 26/36-25/35 Одеса – Львів, Рахів, Пшемисль;

№ 38/37 Київ – Запоріжжя;

№ 51/52 Львів – Вроцлав;

№ 63/64 Харків – Київ;

№ 67/68 Київ – Варшава;

№ 79/80 Дніпро – Київ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 89/90 Львів – Пшемисль;

№ 92/91 Львів – Київ;

№ 106/105 Одеса – Київ;

№ 117/118 Київ – Чернівці;

№ 738/737 Київ – Запоріжжя;

№ 749/750 Івано-Франківськ – Київ.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця буде здавати частину свого майна в оренду через систему ProZorro.