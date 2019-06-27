Укрзалізниця з 8 липня відкриє продаж квитків на деякі поїзда за 60 днів до дати відправлення.
Укрзалізниця вирішила відкрити з 8 липня продаж квитків на деякі популярні потяги за 60 днів до дати відправлення. Йдеться про потяги внутрішнього і міжнародного сполучення і безпересадочні вагони.
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– Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож і купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року, – зазначили в прес-службі Укрзалізниці.
Послуга доступна на поїзди:
№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород
№ 7/8 Київ – Івано-Франківськ;
№ 7/8 Харків – Одеса;
№ 12/11 Київ – Новоолексіївка;
№ 12/11 Львів – Одеса;
№ 15/16 Харків – Рахів;
№ 17/18 Харків – Ужгород;
№ 29/30 Київ – Ужгород;
№ 26/36-25/35 Одеса – Львів, Рахів, Пшемисль;
№ 38/37 Київ – Запоріжжя;
№ 51/52 Львів – Вроцлав;
№ 63/64 Харків – Київ;
№ 67/68 Київ – Варшава;
№ 79/80 Дніпро – Київ;
№ 81/82 Київ – Ужгород;
№ 89/90 Львів – Пшемисль;
№ 92/91 Львів – Київ;
№ 106/105 Одеса – Київ;
№ 117/118 Київ – Чернівці;
№ 738/737 Київ – Запоріжжя;
№ 749/750 Івано-Франківськ – Київ.
Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця буде здавати частину свого майна в оренду через систему ProZorro.