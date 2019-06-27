На трассе Киев-Одесса еще идет ремонт, поэтому проскочить быстро к морю не удастся – и полиция следит за соблюдением скоростного режима.

В самой Затоке вдоль дороги активно ведется строительство новых санаториев. А вот дорога здесь неизменно плохая.

На центральной улице большинство заведений еще закрыты – разгар сезона начнется в конце месяца, кое-где только единичные продавцы.

Все ждут пика сезона, чтобы открыться и сразу сорвать кассу на год вперед. О том, что Затока – самый дорогой курорт в Украине местные даже не скрывают.

Набережная Затоки за последний год не изменилась – после того, как положили брусчатку и установили раздельную мусоросортировку – реконструкция замерла. Фонари так и не установили, а туалет только один и тот платный.

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Средний чек в ресторане на берегу моря – 400 грн на человека. Местный продавец Генри советует искать более дешевое жилье в частном секторе – там, говорит, и сервис стал лучше и цены не кусаются.

Дешевое жилье можно найти в соседнем с Затокой поселке Солнечное – там деревянные домики с платным холодильником обойдутся в 400 грн.

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С другой стороны косы – село Курортное, оно в часе езды от Затоки. Несмотря на название, Курортное начало развивать туризм только 15 лет назад.

Дешёвый двухместный номер обойдется в 1000 грн. Коса настолько узкая, что одна сторона отеля выходит на море, а другой на лиман.

Здесь лишь несколько небольших магазинов – за продуктами придется ехать в Белгород-Днестровский. Там можно заглянуть и в исторической крепости. Вход к памятнику XIII века стоит 80 грн. Внутри традиционные кафешки, фотозоны и рынок сувениров.

Продавщицы жалуются – туристов с каждым годом становится все меньше. Херсонские дороги тоже далеки от идеала, но частично в Геническ уже сделали капитальный ремонт.

Город Геническ позиционирует себя как детский курорт – здесь море по колено на десятки метров. Поэтому на центральной набережной – все для самых маленьких. Несколько лет назад построили аллею сказок – и теперь достраивают новые сказочные скульптуры.

Отелей в городе на любой вкус и карман – хотя жить без удобств украинцы уже отказываются. Туристы даже спортзал спрашивают при отеле.

В центре города номера и в сезон, и в межсезонье всегда стоят одинаково. Но у пляжа июль и август – самые дорогие месяца. Самый дешевый вариант на первой линии – номера с туалетом и ванной на этаже.

Но несмотря на славу курорта Геническ прошлого года в городской бюджет собрал лишь 46 тысяч грн туристического сбора. В то время как соседнее село Счастливцево – почти полтора миллиона.

Несколько лет назад председатель поставил предпринимателям условие – заведения питания строить в едином стиле из дерева. Железные киоски исчезли с пляжа.

Арабатская стрелка как курорт начала развиваться после захвата Россией Крыма. За пять лет здесь уже появился собственный аквапарк, дискоклуб, зоопарк и десятки новых гостиниц.

Сельсовет даже запустил информационный центр – как в любом порядочном туристическом городе Европы, с картой достопримечательностей, отелей и развлечений.

В море выйти на сапах или каяках можно только, когда оно спокойное – лиман же всегда доступен. Цена 200 грн за 3 часа.

Еще на Арабатской стрелке популярные виндсерфинг и кайтинг – это катание на доске с помощью воздушного змея.

Здесь, говорят, одна из самых дешевых школ в мире. Одно занятие обойдется в 400 грн за час, взять в аренду доску – 250, возраст не имеет значения.

Понаблюдать за соревнованиями или оздоровиться лечебными грязями, поплавать в украинском мертвом море или просто наконец отдохнуть на пляже под шум морских волн. Как и где отдыхать, выбирать только вам.

Напомним, Факты ICTV писали о Приморске – одном из самых популярных туристических морских направлений среди украинцев.