На трасі Київ-Одеса ще триває ремонт, тож проскочити швидко до моря не вдасться – та й поліція стежить за дотриманням швидкісного режиму.

В самій Затоці вздовж дороги активно ведеться будівництво нових санаторіїв. А ось дорога тут незмінно погана.

На центральній вулиці більшість закладів ще зачинені – розпал сезону розпочнеться наприкінці місяця, де-не-де тільки поодинокі продавці.

Тут всі чекають піку сезону, аби відкритись й одразу зірвати касу на рік вперед. Про те, що Затока – найдорожчий курорт в Україні, місцеві навіть не приховують.

Набережна Затоки за останній рік не зазнала змін – після того, як поклали бруківку та встановили роздільне сміттєсортування – реконструкція завмерла. Ліхтарі так і не встановили, а вбиральня тільки одна і та платна.

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Середній чек в ресторані на березі моря – 400 грн на людину. Місцевий продавець Генрі радить шукати дешевше житло у приватному секторі – там, каже, і сервіс став кращим і ціни не кусаються.

Дешевше житло можна знайти в сусідньому із Затокою селищі Сонячне – там дерев’яні будиночки із платним холодильником обійдуться у 400 грн.

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З іншого боку коси – село Курортне, воно в годині їзди від Затоки. Незважаючи на назву, Курортне почало розвивати туризм тільки 15 років тому.

Дешевший двомісний номер обійдеться за 1000 грн. Коса настільки вузька, що один бік готелю виходить на море, а інший на лиман.

Тут кілька невеликих магазинів – тож за продуктами доведеться їхати до Білгород-Дністровська. Там можна зазирнути і до історичної фортеці. Вхід до пам’ятки XIII століття коштуватиме 80 грн. Всередині традиційні кафешки, фотозони та ринок із сувенірами.

Продавчині жаліються – туристів з кожним роком стає все менше. Херсонські дороги теж далекі від ідеалу, але частково до Генічеська вже зробили капітальний ремонт.

Місто Генічеськ позиціонує себе як дитячий курорт – тут море по коліна на десятки метрів. Тож на центральній набережній – все для найменших. Кілька років тому збудували алею казок – і тепер добудовують нові казкові скульптури.

Готелів у місті на будь-який смак та кишеню – хоча жити без вигод українці вже відмовляються. Туристи навіть спортзал запитують у готелі.

В центрі міста номери і в сезон, і в міжсезоння завжди коштують однаково. Але біля пляжу липень та серпень – найдорожчі місяці. Найдешевший варіант на першій лінії – номери з туалетом та ванною на поверсі.

Але попри славу курорту Генічеськ минулого року до міського бюджету зібрав лише 46 тисяч грн туристичного збору. В той час як сусіднє село Щасливцеве – майже 1,5 мільйони.

Кілька років тому сільський голова поставив підприємцям умову – заклади харчування будувати в єдиному стилі з дерева. Залізні кіоски зникли з пляжу.

Арабатська стрілка як курорт почала розвиватися після захоплення Росією Криму. За п’ять років тут вже з’явився власний аквапарк, дискоклуб, зоопарк та десятки нових готелів.

Сільрада навіть запустила інформаційний центр – як в будь-якому порядному туристичному місті Європи, з мапою пам’яток, готелів та розваг.

В море вийти на сапах чи каяках можна лише, коли воно спокійне – лиман же завжди доступний. Ціна 200 грн за три години.

Ще на Арабатській стрілці популярні віндсерфінг та кайтінг – це катання на дошці за допомогою повітряного змія.

Тут, кажуть, одна з найдешевших шкіл у світі. Одне заняття обійдеться у 400 грн за годину, взяти в оренду дошку – 250, вік не має значення.

Поспостерігати за змаганнями чи оздоровитися лікувальними грязями, поплавати в українському мертвому морі чи просто нарешті відпочити на пляжі під шум морських хвиль. Як та де відпочивати, обирати тільки вам.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про Приморськ – один із найпопулярніших туристичних морських напрмів серед українців.