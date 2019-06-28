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Факти / Україна

Делегація ПАРЄ приїде в Україну напередодні виборів до Верховної Ради

Спостерігачі Парламентської асабмлеї Ради Європи відвідають Київ, щоб оцінити ситуацію напередодні виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Делегація ПАРЄ приїде в Україну напередодні виборів до Верховної Ради

Візит делегації ПАРЄ до України запланований на 2-3 липня.

Його мета – оцінити хід виборчої кампанії та політичний клімат напередодні проведення позачергових парламентських виборів.

До складу делегації ПАРЄ увійшли представники від Нідерландів, Польщі, Сан-Марино та Азербайджану.

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В Україні спостерігачі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, міністром внутрішніх справ, українською делегацією в ПАРЄ, а також із головою ЦВК.

Також заплановані зустрічі з лідерами та представниками політичних партій, які беруть участь у виборах, представниками громадських організацій, ЗМІ, міжнародних організацій та дипломатичного корпусу.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав Раду відкликати спостерігачів ПАРЄ на виборах в Україні.

Джерело: Укрінформ

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