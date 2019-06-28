Голова російської компанії Газпром Олексій Міллер заявиви про готовність Росії продовжити чинний контракт на транзит газу з Україною.

На думку глави Газпрому Олексія Міллера, Україні варто думати про власне газопостачання, а не про продовження транзиту російського газу через свою територію.

Він також зазначив, що Газпром не отримував від України офіційних пропозицій щодо заміни транзиту на свопові поставки газу.

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До слова, як повідомив Олексій Міллер, Газпром підтримує необхідні потужності для поставок в Україну, виходячи з можливого їх обсягу у розмірі 52 млрд кубометрів газу в рік.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Нафтогаз збирається запропонувати Газпрому контракт на своп газу.