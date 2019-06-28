PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Газпром готовий продовжити контракт на транзит газу з Україною

Голова російської компанії Газпром Олексій Міллер заявиви про готовність Росії продовжити чинний контракт на транзит газу з Україною.

Газпром готовий продовжити контракт на транзит газу з Україною

На думку глави Газпрому Олексія Міллера, Україні варто думати про власне газопостачання, а не про продовження транзиту російського газу через свою територію.

Він також зазначив, що Газпром не отримував від України офіційних пропозицій щодо заміни транзиту на свопові поставки газу.

Читайте: Чергова криза в енергетиці: оператор української ГТС на межі банкрутства

До слова, як повідомив Олексій Міллер, Газпром підтримує необхідні потужності для поставок в Україну, виходячи з можливого їх обсягу у розмірі 52 млрд кубометрів газу в рік.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Нафтогаз збирається запропонувати Газпрому контракт на своп газу.

Джерело: ТАСС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чергова криза в енергетиці: оператор української ГТС на межі банкрутства
Видобувати і транспортувати окремо: Нафтогаз готується до розподілу обов’язків
Польща готова приєднати газопровід до української ГТС
Нафтогаз збирається запропонувати Газпрому контракт на своп газу
Ціну на газ для населення у червні знижено до 5,5 грн за кубометр
Нафтогаз відповів на можливість мирової угоди з Газпромом
Газ для українців подешевшає на 0,5 грн за кубометр
Росія готова продовжити транзит газу і висунула Україні умови
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка