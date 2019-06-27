Очередной кризис в энергетике: оператор украинской ГТС на грани банкротства

Очередной кризис в энергетике. На грани банкротства оказался оператор отечественной ГТС. Все из-за слишком низкого тарифа, а также несанкционированного отбора топлива и долгов облгазов. Они должны десятки миллиардов гривен.

Поэтому, газовики были вынуждены обратиться в СНБО, ведь такие финансовые проблемы могут сорвать подготовку страны к зиме.

В Нафтогазе объясняют: действующий кодекс ГТС, который утвердил регулятор, не предусматривает наказания облгазов за сверхурочный отбор топлива из системы. Отключить города от ресурса не имеют права. Вот недобросовестные облгазы и злоупотребляют. Все, что в ответ может сделать Трансгаз – это подать в суд. Но там дела рассматривают годами. А деньги нужны уже сейчас.

О неизбежности банкротства при таких странных правилах газовики предупреждали еще в прошлом году. Но тогда их не услышали. Теперь же игнорировать проблему просто невозможно, – уверены эксперты.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже классифицировала уровень угрозы как имеющий техногенный характер государственного уровня, – отметил председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Украины Виталий Щербенко.

ГТС, к счастью, не остановится. Нафтогаз уже предоставил Укртрансгазу дополнительные объемы топлива для технологических нужд. Однако долго так продолжаться не может. Ведь Нафтогазу сейчас самому не хватает денег для подготовки к зиме. И такие беспрецедентные долги облгазов могут ее сорвать.

Газовики уже обратились к руководству государства с просьбой помочь избежать банкротства оператора ГТС и срыва наполнения подземных хранилищ к зиме. Надеются, что регулятор наконец урегулирует все перекосы Кодекса и установит справедливые тарифы. Также здесь рассчитывают таки дождаться возвращения гигантского долга облгазов в более 37 млрд грн.

Но времени на решение этих вопросов осталось мало, – предупреждают специалисты, – буквально несколько недель. Иначе многомиллиардные долги не позволят запастись топливом на зиму и Газпром получит новую возможность шантажировать Украину.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Нафтогаз собирается предложить Газпрому контракт на своп газа.

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